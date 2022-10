Sos coop L' agonia diventa rabbia ' Spese su del 650% | rischio collasso' - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il grido d'allarme delle società riunite ieri in presidio sotto la prefettura: 'Senza interventi si chiude' . Tra le richieste i ristori per il caro - energia, delle basi d'asta sostenibili e una ...

Il grido d'allarme delle società riunite ieri in presidio sotto la prefettura: "Senza interventi si chiude" . Tra le richieste i ristori per il caro-energia, delle basi d'asta sostenibili e una revisi ...Assistenza domiciliare, centri polifunzionali, animazione, campi solari ma anche laboratori didattici e attività sportive. Sono i servizi che la Cooperativa Sociale " Bartololongo " offre ai cittadini ...