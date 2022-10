Sondaggi politici | Fratelli d’Italia cresce ancora

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) –. Il Pd davanti M55. Ilo Proger Index Research assegna il 28% a. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,8% rispetto alla scorsa settimana. Il Pd perde lo 0,1% e ora vale il 17,6%, il Movimento 5 Stelle è stabile al 16,2%. La Lega sale dall’8,5% all’8,6%. In ascesa anche Italia Viva-Azione, ora all’8,1%. In calo Forza Italia, che perde lo 0,7% e ora si attesta al 6,8%. Seguono Europa Verde-Sinistra Italiana al 4,1%, +Europa al 3,2% e Italexit al 2,2%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

'Le opinioni dei cittadini si fondano sui leader e sui programmi, non sui, e lo abbiamo visto in alcune elezioni - non certo le ultime - in cui le previsioni sono state clamorosamente ...Cosa dicono ora i: l'ultima rilevazione di Pagnoncelli Secondo le ultime intenzioni di voto, cresce consistentemente il partito di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia con il 28.4 % (+ ...«È solo un sondaggio». Probabilmente è questo il pensiero dei più ottimisti tra i corridoi del Nazareno e dei loro colleghi negli uffici di Forza Italia.Martedì prossimo gli israeliani si recheranno alle urne per la quinta volta dall’aprile 2019, nel tentativo di dare al paese un governo duraturo dopo anni di instabilità politica. Va tenuto presente, ...