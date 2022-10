Sondaggi politici elettorali oggi 27 ottobre 2022 | Meloni supera Draghi nel gradimento dei leader

(Di giovedì 27 ottobre 2022)27– Giorgiaè lapiù gradita dagli italiani: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Emg per il programma di Rai 3 Agorà. Secondo la rilevazione, la neo premier, che nel precedenteo realizzato il 17scorso era appaiata con Mario, è ora lapiù gradita con il 53% dei consensi. Segue, al 52 per cento, l’ex presidente del Consiglio, mentre al 43% c’è il governatore del Veneto Luca Zaia. Ildel M5S Giuseppe Conte ...

Per esempio, gli uomini tendono a partecipare più delle donne ai. Le distorsioni del campione sono corrette da procedure di ponderazione statistica. End of insertion traduzione: ...... ha vinto il primo turno, ormai quasi un mese fa, con oltre il 48 per cento dei voti, e i... Due figli di Bolsonaro e altrivicini al presidente uscente, ad esempio, hanno diffuso un ...Grande partecipazione alla protesta di “Rejoin e Reform”, dove si chiede anche: voto subito @font-face { font-family: 'graphik-web'; src: url('chrome-extension://ihcjicgdanjaechkgeegckofjjedodee/vendo ...In Usa, a due settimane dall’appuntamento con le elezioni di midterm, il tasso di approvazione del presidente Joe Biden è sceso al 43%, ...