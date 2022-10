Soldi non ce ne sono. L'agenda Meloni è già tutta da riscrivere

La Svolta

...per interrompere le torture. A quel punto sono intervenute prima la Sicurezza della spiaggia e poi la Polizia, che ha chiesto alla coppia di andarsene perché in quella parte del litorale...Quanod pensate che la Meloni sia una statalista, leggete questi signori e brindate che... la follia elle casse di previdenza nel Mps e Unicredit ha ripreso a fare. Putin minaccioso, e Iran ... Figlio mio, ecco perché i soldi non fanno la felicità Nel trasloco dalla campagna elettorale a Palazzo Chigi, nei discorsi della leader di Fratelli d'Italia sono spariti l'extra-deficit, l'innalzamento delle ...I Suns sono in vendita da circa un mese, da quando Robert Sarver, sospeso e sanzionato finanziariamente dalla NBA, ha dovuto mettere in vendita le sue franchigie NBA e WNBA. Parliamo di ...