(Di giovedì 27 ottobre 2022)Sky Cinema Action ore 23.05. Con Benicio Del Toro, Alejandro, Catherine Keener. Regia di. Produzione USA 2018, Durata: 2 ore e 12 minuti LA TRAMA La guerra tra agenti federali e trafficanti di droga ai confini tra Usa e Messico si sta facendo più feroce che mai. Era già abbastanza feroce anche prima quando il traffico riguardava la droga e gli emigranti clandestini. Ma ora i cartelli hanno allargato il loro ciclo d'affari in maniera anche troppo preoccupante. La frontiera adesso la fanno passare non solo ai poveracci messicani, ma anche a gruppi di terroristi che vogliono colpire nel ventre dell'America. Per fronte alla minaccia il capo dei federali è costretto a ricorrere ancora una volta all'assassino Alejandro. PERCHÈ VEDERLO Perchédopo essersi dimostrato un vero regista di ...

Liberoquotidiano.it

... gruppo Fremantle, e daSollima con la sua AlterEgo, e anche da Vision Distribution, che ... specie in Usa è molto noto ("Sicario: Day of the" e "Without Remorse"). "Sono desideroso e ...Sono ufficialmente partite da Roma le riprese di Adagio , il nuovo diretto daSollima , regista di film qualie Senza Rimorso . Sceneggiato daBises , già collaboratore di Sollima per Gomorra e ZeroZeroZero , il film vedrà un cast made in Italy di prim'... "Soldado", Stefano Sollima è all'altezza degli Usa