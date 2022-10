Slovacko-Colonia sospesa e rinviata a data da destinarsi per nebbia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La partita di Conference League trainizierà in ritardo. La sfida è stata posticipata a causa dellafittissima che non consente alle telecamere di riprendere l’incontro, oltre ovviamente al fatto che in campo non si vede da porta a porta e non ci sono i requisiti minimi per poter iniziare. L’Uefa ha fatto sapere che l’incontro partirà con mezzora di ritardo, ma viste le attuali condizioni sembra difficile si possa realmente giocare. Seguiranno aggiornamenti. 19.15 – Lanon migliora, l’Uefa ha fatto sapere che il calcio d’inizio è posticipato alle ore 20 italiane. 20.00 – Inizia. 20.20 – La partita è stata definitivamente abbandonata. Dovrà essere recuperata la prosecuzione dal minuto 7. SportFace.

