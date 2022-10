Sky Sport | Europa e Conference League 2022 23 5a Giornata | Palinsesto Telecronisti NOW

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Giovedì 27 Ottobre, appuntamento con la quintadella fase a gironi della UEFAe della UEFA/2023.Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e...

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiKobe Bryant entra nella Hall of Fame, la moglie Vanessa: "Grazie" La superstar ...... la classifica della Race to Torino Si avvicina l'ultimo appuntamento della stagione per la seconda volta in Italia dal 13 al 20 novembre (in diretta su). Definiti per ora cinque degli otto ...Finale infuocato in Tottenham-Sporting, gara terminata 1-1. Kane, al 95’, trova il gol della vittoria che avrebbe garantito la qualificazione agli ottavi di Champions con un turno d'anticipo, ma il VA ...Dopo la vittoria del Napoli contro i Rangers, Chiellini ha fatto i complimenti a Spalletti per la crescita del coreano: "Kim mi ha sorpreso non solo per l’attenzione che ha, ma anche per la personalit ...