(Di giovedì 27 ottobre 2022) Unarara, di origine genetica, spesso confusa in una prima diagnosi con l'autismo, che può colpire nella forma più diffusa 1 bambino su 100.000, causando una degenerazione del sistema nervoso centrale. La storia della piccola Haidyn su TikTok e chi ne ha già parlatoin Italia

Vanity Fair Italia

advertisement "Un giorno alla volta, un'ora alla volta" , la vita quotidiana dei bambini affetti dalladi, in un libro che raccoglie le loro storie e le testimonianze dei loro ...Lodevole è anche il lavoro diFighters, associazione composta da familiari e amici di bambini condi, che è solo una delle malattie rare'. In occasione del Rare Disease ... Sindrome di Sanfilippo, che cos'è e con quali sintomi si manifesta la malattia definita anche «l'Alzheimer dei bambini» Una sindrome rara, di origine genetica, spesso confusa in una prima diagnosi con l'autismo, che può colpire nella forma più diffusa 1 bambino su 100.000, causando una degenerazione del sistema nervoso ...