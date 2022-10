Simona Ventura e il dolore per il lutto improvviso | “Che dispiacere…”

NewsAbruzzo

: conduttrice televisiva e attrice; è stata giudice per 5 edizioni, inclusa la prima. Cantanti famosi emersi da X Factor X Factor non è solo un format di successo molto amato e seguito ...... l'ex marito diha espresso tutto il suo disappunto via social. Simona Ventura, la tristezza per il lutto: "... una persona vicina" Simona Ventura addolorata per il lutto improvviso: il messaggio social intenerisce il web. Un caro collega è venuto a mancare: "Che dispiacere...".Karina Cascella nutre una grande stima per la conduttrice Alessia Marcuzzi, ex volto di Mediaset: "Ilary mi piace, ma non quanto Alessia".