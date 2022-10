Simeone testa dura | maledizione Champions per l'Atletico Madrid VIDEO

Esattamente come capitato in occasione del gol di, il terzo costruito su questo asse dopo ... Per un motivo semplice: Osimhen è bravissimo di, ma preferisce saltare verso il pallone in ...Alcuni nomi: Diego, Klaus Berggreen, Wim Kieft, Lamberto Piovanelli, Josè Chamot, Henrik ... seppe tenerealle avversarie nel periodo di massimo splendore del calcio italiano. Pisa ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ..."Undici minuti per segnare il terzo gol in Champions, sedici per fare poker con il manuale del centravanti sotto il braccio ...