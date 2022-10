Simeone e l' urlo ' The Champions' da brividi | la foto diventa virale

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L'aveva detto Luciano Spalletti a conclusione della conferenza di presentazione di Napoli - Rangers : " L'didel 'Maradona' è un copyright tutto nostro ". Una battuta in puro stile ...

L'aveva detto Luciano Spalletti a conclusione della conferenza di presentazione di Napoli - Rangers : " L'di Champions del 'Maradona' è un copyright tutto nostro ". Una battuta in puro stile mattatore, ma che nascondeva tante verità, numerosi riscontri nella ...... intercettama il suo colpo di testa è fuori misura Ore 21:00 Dopo il meraviglioso'The Champions' dei 35.000 spettatori oggi presenti allo stadio Maradona... si parteeeeee!!!!!!! ore 20:...È da brividi l'urlo di Simeone allo stadio Maradona. In campo con la squadra prima dell'inizio del match contro Rangers Glashgow, il campione azzurro urla "The champions" con tutta la sua grinta, unen ...Giro del web dell'immagine del Cholito il quale, prima della doppietta ai Rangers, si carica urlando insieme al pubblico del 'Maradona' il finale dell'inno della massima competizione europea ...