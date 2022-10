Simeone bomber straordinario | le pagelle da urlo del Cholito

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ledi Giovannidopo Napoli-Rangers esaltano la prestazione del giocatore nominato Mvp della partita. L’argentino ci ha messo sedici minuti per siglare una doppietta ed il suo quarto gol in Champions League. Quattro gol nelle prime quattro partite, un record quello dicondiviso con il padre Diego. Una prestazione di cuore e di intensità, oltre che di grande professionalità e qualità perche si dimostra essere undavvero implacabile. Quando viene chiamato in causa dà sempre il suo contributo e non si lamenta mai se va in panchina. Ecco perché Spalletti a fine match lo ha applaudito. Napoli-Rangers:Corriere dello Sport 8. Undici minuti per segnare il terzo gol in Champions, sedici per fare poker con il manuale del ...