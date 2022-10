Signora Presidente | lei Pd accecato dall' odio | sentite cosa si sente in Aula | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Nuova gaffe per il Partito democratico. Questa volta a macchiarsi di un clamoroso scivolone ci pensa il deputato Arturo Scotto. Il motivo? Il 25 aprile. "Lei nemmeno oggi è riuscita a pronunciare la parola '25 aprile'. Quella fu la rinascita della patria. Vede: la guerra civile terminò il 25 aprile del 1945, con la nascita della Repubblica. Non faccia confusione con le date. Noi saremo qui tutti i giorni a ricordarglielo…", ha detto rivolgendosi a Giorgia Meloni, impegnata nel suo discorso alla Camera. Ciò che però è passato inosservato a molti, non è passato inosservato al Foglio. La sua firma, Luciano Capone, fa notare al dem che ha confuso il 25 aprile con il 2 giugno 1946. "Gaffe di Arturo Scotto (Pd) - scrive su Twitter -: riprende la Meloni sulle date ma confonde il 25 Aprile con il 2 Giugno, la Liberazione con la ...