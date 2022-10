Siamo ufficialmente nell' era della moda di seconda mano Guida completa fino a ora di tutti i marchi che fanno anche resale | dal lusso al fast fashion

Leggi su amica

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Le immagini del Re-Sell Program di Balenciaga giocano sull’ironia., pre-loved, pre-owned. Tenete bene a mente queste paroline magiche perché ne sentiremo disquisire sempre più. Ve ne abbiamo parlato di recente: negli ultimi anni, lasecond hand ha partecipato attivamente alla narrativa sullasostenibile, trovando consensi e dinieghi. Dimostrazione ne è il totale boom di app per vendere abiti usati. Non solo dai comònonna, madai nostri guardaroba straripanti, abbiamo imparato a rivendere capi e accessori vintage o recenti. E il guadagno è succoso e immediato. Ma non solo. Il fenomeno ha preso a macchia d’olioi brand. Dalal mass market. Quel che sembra certo è che ilè ladel ...