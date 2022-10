Si riapre il caso sull' uccisione della brigatista Mara Cagol

(Di giovedì 27 ottobre 2022) AGI - Alcuni esponenti delle ex Brigate Rosse sono stati interrogati in questi giorni nell'ambito dell'indagineProcura di Torinoa morte di Margherita 'e del carabiniere Giovanni D'Alfonso. Lo riferiscono fonti investigative all'AGI.nuova indagine si era saputo nel novembre scorso quando l'avvocato Sergio Favretto aveva depositato in Procura a Torino un esposto basato su ricerche negli archivi di Stato, nelle segrete dei tribunali e tra i documenticommissione Moro. Favretto è il legale del figlio di Giovanni D'Alfonso che venne ucciso in un conflitto a fuoco con le Brigate Rosse alla Cascina Spiotta, ad Arzello, dove c'era la prigione di un commando in cui, dopo il rapimento, era tenuto nascosto Vittorio Vallarino Gancia, il re dello spumante. ...

