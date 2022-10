Sfiora una passante e si schianta Auto impazzita a Monti | il video choc | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L'fuori controllounae piomba a tutta velocità contro il portone d'ingresso di Palazzo Cimarra. Dal mezzo escono una donna e tre bambini, fortunatamente incolumi. Un incidente che poteva avere un bilancio drammatico quello andato in scena in via Panisperna, nel rione. La conducente di una Toyota Yaris ha perso il controllo ed è piombata a tutta velocità sul palazzo che ospita alcuni uffici del ministero degli Interni dopo averto una donna che stava camminando. La scena ripresa dallecamere di sicurezza è una vera e propria tragediata.finisce la sua corsa su Palazzo Cimarra in via Panisperna. Nessun ferito ma un pedone ha rischiato grosso. La donna al volante e suo ...