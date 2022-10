Sessant'anni fa veniva ucciso Enrico Mattei. Mattarella celebra il 'costruttore della Repubblica'

(Di giovedì 27 ottobre 2022) AGI -fece dell'Eni "uno strumento rilevante di progresso del Paese e di definizione di un nuovo assetto nei rapporti internazionali, superando ogni tentazione neo-coloniale e puntando alla pari dignità tra i diversi attori, promuovendo e sostenendo le istanze di liberazione dei popoli". Lo afferma il Presidente, Sergio, in una dichiarazione in occasione delesimoversariomorte del presidente del gruppo petrolifero. "L'Italia e l'Eni divennero interpreti di un atteggiamento costruttivo di sostegno al processo di decolonizzazione in atto, come nel caso dell'Algeria, per accordi equi nell'interesse reciproco" dice ancora, "L'idea di collaborazione, di cui ...

Il presidente dell'Eni morì a bordo del suo aereo per quello che il Capo dello Stato ha definito "un criminale attentato". Fece del grupo energetico "uno strumento rilevante di progresso del Paese e d ...