Serie A | giornata 12 | 3 portieri da non schierare al fantacalcio

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Una stagione che non smette di regalare spettacolo e reti. Dopo la Champions League, e a ridosso di Europa e Conference League, ci si proietta già sui campionato. In vista della12 diA, ecco allora i 3da nonal, facendo riferimento alle difficili sfide e allo stato psico-fisico di ogni squadra. Dallo scontro in chiave salvezza tra Monza-Bologna alle partite più complesse, come Napoli-Sassuolo, Torino-Milan e Spezia-Fiorentina. Trasferte difficili per Sampdoria e Salernitana, mentre la Cremonese ospiterà l’Udinese, desiderosa di vincere. Da non sottovalutare l’Hellas Verona che, contro la Roma, ha bisogno di tornare a fare punti, dopo un digiuno fin troppo lungo. La Juventus, ferita e delusa, deve necessariamente riprendersi e vincere contro il Lecce, ...