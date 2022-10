Serie A Femminile TIM 2022 23 | la Top 11 della 7ª giornata di campionato

Leggi su seriea24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ecco i facts relativi alla Top 117ª giornataTIM: ? Beatrice Beretta: La giocatrice del Como è prima tra i portieri per numero di parate in questa giornata di(otto); inoltre, solo Sara Cetinja (24) la precede per passaggi lunghi riusciti (19). ? Anja Sønstevold: La nerazzurra è prima tra i difensori in questo turno per cross su azione riusciti (tre). In generale solo Tabitha Chawinga (quattro) ne ha completati di più nella giornata appena conclusa. ? Katarzyna Konat: La giocatrice del Pomigliano, autrice di uno dei tre gol del Pomigliano contro il Parma, ha effettuato sei respinte difensive in questa giornata diA – nessuna ha fatto meglio di lei nel turno appena concluso. ? Elena Linari: Considerando i difensori, solo Nora Heroum ...