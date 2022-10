“Se tornassi indietro…” | Antonella Fiordelisi ci ripensa | scatta il flirt clandestino VIDEO

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’inquietagioca al gatto con il topo, nella notte ha rivelato la sua strategia nel gioco.(fonte youtube)La spadaccina salernitanaspicca nel cast del “GF Vip 7” per irriverenza e vivacità, e da giorni catalizza le speranze del fandom #donnalisi. La giovane atleta, infatti, ha stretto con Edoardo Donnamaria un rapporto di complicità e confidenze esclusive, e i due regalano regolarmente tenere clip al pubblico del programma. A poche ore dalla diretta, però, salta il banco. Durante una chiacchierata notturna con il compagno di gioco Antonino Spinalbese,ha fatto intendere di aver messo in atto una precisa strategia…shock: la ...

la rifarei. Sono contento che tutto quello che ho fatto mi ha portato qui. Mi godo questa serata e da domani pensiamo al Torino'. ' Kjaer lo devo e lo dovrò ringraziare sempre . Mi ...... del cinematografo! E questo le dava il diritto di non guardarsi più'. Incontri memorabili ... in un'intervista tv degli anni Sessanta sosterrà: 'Mio marito non ha voluto che ioal ...