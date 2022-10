Scuola | un patto per aiutare a crescere

(Di giovedì 27 ottobre 2022) C’è una domanda che da molto tempo sta al centro della questione scolastica. Che cosa dobbiamo fare con quelli che non ce la fanno? Alla base, una consapevolezza: il fallimento scolastico è una struttura complessa. Identificarne gli elementi è fondamentale per accompagnare un ragazzo nel suo percorso di crescita. Alla fine, si tratta di allineare aspirazioni, possibilità, obiettivi, sapendo che la materia che lamaneggia è la vita stessa di una persona e cioè trasformazione continua.

