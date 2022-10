Scuola del merito | vedremo cosa tirerà fuori dal cilindro il ministro Valditara per misurare il valore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) di Mario Pomini Dopo la Buonaora avremo anche unadel? La Buonadi impronta aziendalistica si è schiantata per la sua interna inconsistenza, prima di tutto economica. Accadrà lo stesso per ladeldel nuovoleghista Giuseppe? È chiaro che il tema del, a, suscita molte e animate discussioni. Unacosiddetta del, in realtà, l’Italia l’ha già sperimentata. Era ladegli anni Cinquanta e Sessanta fortementecratica e classista in cui i docenti, provenienti dai ceti benestanti, favorivano inevitabilmente i loro pari. Questadi classe ...