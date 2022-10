(Di giovedì 27 ottobre 2022) Unaterroristica per arruolare inalla causa. Un uomo è stato arrestato in provincia di Bari con l'accusa di terrorismo internazionale e di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Si tratta, spiega il gip, di un "lupo solitario" appartenente all'organizzazione terroristicastatunitense "The Base". Tutto è partito da una indagine di Digos e Ucigos nell'ambito del monitoraggio di ambienti virtuali suprematisti e di estrema destra, collegati al canale "Sieg Heil", utilizzato dal giovane per promuovere contenuti antisemiti, misogini e di matrice neonazista fino a dichiararsi pronto al sacrificio estremo e a compiere imprecisate azioni violente.video width="746" height="420" ...

Libero Tv

Lae la valorizzazione dei nuovi talenti" commenta il direttore artistico "come unico e ...- "Bugie nere" Senza cuore - "48H" Sethu - "Sottoterra" Shari - "Sotto Voce" Simone Panetti - "......'uno scivolone' che dimostra come 'il ministro non si è dedicato con attenzione alladella ...- 'visto che apprendiamo con piacere da lui che è cambiata perché considera il siderurgico... Scoperta una cellula suprematista bianca in Italia legata a Usa APRILIA – Undici chili di cocaina. E’ quanto hanno trovato lo scorso 24 ottobre gli agenti della Squadra Mobile di Latina che hanno arrestato in flagranza una 58enne residente ad Aprilia per detenzion ...Ecco un nostro approfondimento dedicato a The Witcher, il primo capitolo della celeberrima serie sviluppata da CD Projekt RED ...