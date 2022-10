Scompenso cardiaco | il killer numero uno al mondo | la nuova arma per controllarlo

Leggi su dilei

(Di giovedì 27 ottobre 2022) È un sogno. Ma potrebbe diventare realtà. Sostituire le cellule del cuore distrutte o comunque non più in grado di contrarsi normalmente, con un’area del muscoloche non funziona a dovere, non è più soltanto un’utopia. E questo approccio in futuro potrebbe diventare un’per controllare lo, fenomeno sempre più frequente sia per l’invecchiamento della popolazione sia come effetto collaterale delle migliorate terapie per l’infarto e la cardiopatia ischemica: si sopravvive di più, ma si paga lo scotto dell’insufficienza cardiaca. Il punto sulle ricerche in questo ambito è stato fatto al Congresso della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) recentemente tenutosi a Roma. Perché sono difficili le terapie cellulari per le forme più gravi “Lo...