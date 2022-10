Sci Alpino | Coppa del Mondo | al via la tre giorni di allenamento per gli azzurri in Val Senales

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Massimo Carca, direttore tecnico azzurro, ha organizzato una tredi allenamenti in Valper i gruppi maschili dideldi slalom e gigante, da martedì 1 fino a giovedì 3 novembre. A questo meeting partecipareanno Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Alex Hofer. Tra gli slalomisti convocati Stefano Gross, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. Questi saranno accompagnati dallo staff tecnico composto dallo stesso dt Carca coadiuvato da Peter Fill, Riccardo Coriani, Maurizio Urbani, Davide Marchetti, Walter Girardi e Fabio Della Torre. Il prossimo appuntamento per i gigantistiè fissato per il 10-11 dicembre in Val d’Isère: qui ci sarà anche l’esordio stagionale tra i pali snodati sul massimo ...

