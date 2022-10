Sci alpino | Cdm Tre giorni allenamenti per azzurri in Val Senales

Olympics

Le immagini mostrano la 'Gran Becca', la pista che avrebbe dovuto ospitare le gare di discesa maschile e femminile di Coppa del mondo di, a Zermatt - Cervinia , ma che sono state cancellate per mancanza di neve. In particolare, si vede la parte finale della pista, Laghi Cime Bianche, tra i 2800 e i 3000 metri di quota. A ...A disposizione del dt Carca anche De Aliprandini, Borsotti, Gross e Razzoli ROMA - Il direttore tecnico azzurro Massimo Carca ha organizzato una tre giorni di allenamenti in Val Senales per i gruppi ... Calendario Coppa del mondo sci alpino 2022/2023 FIS: programma, tappe, specialità: discela libera, slalom gigante, super-g, slalom e parallelo A disposizione del dt Carca anche De Aliprandini, Borsotti, Gross e Razzoli ROMA (ITALPRESS) - Il direttore tecnico azzurro Massimo Carca ...Massimo Carca, direttore tecnico azzurro, ha organizzato una tre giorni di allenamenti in Val Senales per i gruppi maschili di Coppa del mondo di slalom e gigante.