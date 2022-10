Sci alpino | Bassino e Brignone guidano il raduno delle Azzurre in Val Senales

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Allenamenti in Val, sotto la guida del direttore tecnico Gianluca Rulfi, per le ragazzesquadre Elite e Coppa del Mondo polivalenti di sci. Le atlete saranno sulle piste altoatesine da mercoledì 26 fino a sabato 29 ottobre. Presenti Marta, Federica, Nicol Delago, Karoline Pichler e Roberta Melesi, accompagnate dagli allenatori federali Davide, Giuseppe Abruzzini, Luca Borgis, Darwin Pozzi, Daniele Simoncelli e Giorgio Pavoni. (fisi.org)(foto@Fisi.org)