Libero Tv

AFP 9.22DA 00.44 ALLA FINE (1.30) nudeIl cancelliere tedesco ha visitato l'Acropoli ad Atene al fianco del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. È la primaufficiale di Olafnella capitale greca da quando il leader socialdemocratico è alla guida del governo tedesco. In un'intervista al quotidiano greco Ta Nea,ha definito "...... la corsa di Microsoft al metaverso, mentre la consueta grande fotografia è per ladi Elon ... nota Le Monde, convinto che Macron edebbano invece 'concentrarsi sulle convergenze possibili ... Scholz visita l'Acropoli con il premier greco Mitsotakis Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Macron e Scholz litigano, dal price cap sul gas ai bilaterali cancellati. Il nostro Paese ha l’occasione di inserirsi nell’asse franco-tedesco ...