Agenzia ANSA

Il cancelliere tedesco Olafdice che laenergetica in Europa e la spinosa disputa sui prezzi dell'energia nell'Ue possono essere risolte solo "in modo solidale". "Il nostro obiettivo e' chiaro, i prezzi del gas ...Import - Export, laminaccia il ruolo da leader della Germania Un colpo difficile da ... Il Cancelliere Olafper reagire a questa débâcle rischia così, con la decisione di cedere al colosso ... Scholz: "La crisi energetica si risolve solo in modo solidale" - Mondo Il cancelliere tedesco Olaf Scholz dice che la crisi energetica in Europa e la spinosa disputa sui prezzi dell'energia nell'Ue possono essere ...Finora le industrie della difesa di Parigi e Berlino hanno subito pressioni dai rispettivi Paesi per raggiungere un accordo sul Fcas/Scaf ...