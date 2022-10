Scherma | Coppa del Mondo spada | i convocati dell’Italia per la prima tappa | c’è Rossella Fiamingo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ladeldisi appresta a prendere il via, le prime tappe della stagione diandranno in scena nel weekend dell’11-13 novembre. A Berna (Svizzera) saranno impegnati gli uomini, il Responsabile d’Arma Dario Chiadò ha convocato Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Federico Vismara, ai quali si aggiungeranno poi altri sei atleti che verranno autorizzati. Nella capitale elvetica rivedremo dunque all’opera il quartetto Cimini-Di Veroli-Santarelli-Vismara che ha vinto gli Europei e la medaglia d’argento ai Mondiali. A Tallin (Estonia), invece, spazio alle dunque guidate da, che sarà affiancata da Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e altre sei atlete ...

Napoli . Finalmente si riparte. La lunga pausa estiva è terminata. Ladel Mondo diha fissato le date e la specialità della spada vivrà il suo primo atto dall'11 al 13 novembre con le donne impegnate a Tallin e gli uomini a Berna. Per le due trasferte di ...DEL MONDO DI SCIABOLA MASCHILE E FEMMINILE - Algeri, 10 - 13 novembre 2022 Azzurre sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, ...A 20 anni gli hanno amputato la gamba destra per un errore medico e una diagnosi sbagliata, ma Edoardo Giordan non ha mai mollato. E oggi è il volto della nazionale di scherma paralimpica e pluricampi ...