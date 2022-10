Sauber | nel futuro il motore sarà firmato Audi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Oggi è stato ufficialmente annunciato che il team Svizzero, che continuerà sotto il nome di Alfa nel 2026 e conFerrari fino al 2025, diventerà nel 2026 un telaio con colori e un. La potente azienda Tedesca annuncia che farà un importante acquisto di azioni, che gli permetterà di dare un nome alla squadra, mantenendo prevedibilmente quello dellaanche per ragioni di anzianità in F1 e non perdendo vantaggi economici. Meteo Gp Messico: una bolla di calore intenso: i cambiamenti del teamcostruirà il suo propulsore nella sua base a Neuburg in Germania, dove più di 120 persone stanno già lavorando al progetto, mentresvilupperà e costruirà la sua auto da corsa nella sua sede di Hinwil, in ...

fabbricherà invece la monoposto presso il sito di Hinwil, in Svizzera e sarà responsabile della pianificazione e gestione delle attività in gara.... peraltro intenzionata ad acquisire una parte del Gruppo, con quest'ultima che, in questo modo, porrà anche fine ad una storica partnership tecnica con la Ferrari.frattempo, prima ancora ...Quella in via di conclusione e la prossima sarà la stagione finale dell'Alfa Romeo in Formula 1. Il logo e il nome del Biscione a partire dal 2024 non comparirà più sulla Sauber e la scuderia elvetica ...GERMANIA - Audi ha scelto Sauber come partner strategico per l’ingresso in Formula 1. La partnership vedrà la scuderia svizzera gareggiare come team ufficiale Audi dal 2026, utilizzando la power unit ...