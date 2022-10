Sarri | «Romero assatanato | bello allenarlo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Le parole di Mauriziodopo la vittoria della Lazio in Europa League contro il Midtjylland: «Buona produzione offensiva» Maurizioha parlato nel post partita di Lazio-Midtjylland. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio. ANDAMENTO PARTITA – «La partita ce la siamo complicata prendendo gol subito su un nostro errore. Poi credo che abbiamo sfruttato poco rispetto a quanto creato. La produzione offensiva è stata buona». SINGOLI – «Cancellieri ha fatto meglio da esterno che da centravanti. Per me ha fatto una buona partita. Per me ha fatto bene anche Marcos Antonio. Sul gol subito centra anche il terreno. Nel finale di primo tempo ha però dato grande qualità di palleggio. Vecino? Per me è un giocatore totale, ma lui fa davvero tutto: sa difendere, sa inserirsi, sa soffrire e ha anche qualità tecniche. Sono davvero soddisfatto di ...