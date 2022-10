Sara Manfuso accusa il GF | “Non mi hanno permesso di dire perché ho abbandonato”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sono passate diverse settimane da quandoha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip 7. Dopo la sua scelta, è stata accolta nello studio da Alfonso Signorini. Peccato però che sia scoppiato il caos e che lui l’abbia cacciata via. Infatti non abbiamo più vistoseduta tra le poltrone occupate dagli ex concorrenti. Eppure, proprio di recente, ha rilasciato un’intervista per Diva e Donna dove ha voluto raccontare tutta la sua verità e tutto ciò che non ha potutoal GF Vip 7 dopo la sua uscita. GF Vip 7,: “Non midihoha spiegato che non le è statodi ...