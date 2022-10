Sanzione di 100 euro per personale scolastico e ultra 50enni non vaccinati | il governo pensa al rinvio della cartella

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ilstando a undell’invio delle multe di 100per glie per ilnon in regola con gli obblighi vaccinali sul Covid. Lo ha detto Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. L'esponente di Fratelli d'Italia ha spiegato che al ministero "l'ipotesi sul tavolo è quella di rinviare l'invio delle sanzioni". L'articolo .

...IMPORTO LINK SITO fino aVERIFICA fino aVERIFICA fino aVERIFICA fino a... L'ipotesi che possa arrivare unadi questo tipo anche sabato sera paga 3.50 volte la posta ...Mia mamma invalida al% non posso nemmeno abbracciarla e l'unico 'aiuto' che mi dà lo Stato è ladieuro'.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Ricoverata in una Rsa all'età di 97 anni, si è vista recapitare una multa di 100 euro perché non ha ricevuto la seconda dose di vaccino. Sanzione, decisa ...