Santoro Inarcassa | Riprogettare diverse forme associative dell' attività

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Genova, 26 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “Ripensare le nostre professioni significa ancheil nostro modo di lavorare e leprofessionale. Il lavoro non è più lo stesso e continuerà a cambiare ancora. Le sue mutazioni si nascondono tra le pieghe di norme in continua evoluzione, nelle esigenzea collettività, nella difesa e sostenibilità di un ambiente terribilmente fragile, nella gestione di emergenze sanitarie un tempo impensabili. La flessibilità da un lato e la specializzazione di arti e mestieri dall'altro, sono le sollecitazioni che giungono da un'economia sempre più in trasformazione, sempre più tecnologica e virtuale”. A dirlo il presidente di, Giuseppe, in ...