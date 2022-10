Santi Francesi cantante | chi è Alessandro De Santis? Età | canzoni | X Factor | The Jab | Amici | fidanzata | Rkomi | Instagram

Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sui, la band che ha saputo conquistare il pubblico di X Factor 2022. Isono un duo nato a Ivrea e formato da Alessandro De Santis e Mario Francese. Dopo un'esperienza a Amici,...... Matteo Siffredi i Tropea Lucrezia Maria Fioritti DARGEN D'AMICO: Disco Club Paradiso Matteo Orsi Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta) RKOMI:Giorgia Turcato ( Didì ) ...Il roster di Rkomi manifesta mondi sonori diversi: il clubbing etereo di Iako, il pop d’autore dei Santi Francesi e la delicatezza di Joelle. Il producer per loro sarà Katoo. Iako (Jacopo Rossetto) ...X Factor 2022, concorrenti e squadre Live Show. Ecco come sono composti i roster dei quattro giudici: Fedez, Ambra, Dargen D'Amico e Rkomi.