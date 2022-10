Sanremo Giovani 2022 | chi sono i cantanti che hanno passato le selezioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Manca ancora qualche mese all’appuntamento con Saremo, ma già si respira l’aria del festival e iniziano ad arrivare notizie su un appuntamento attesissimo da tutti gli italiani. Cominciano a essere resi noti i nomi deiche prenderanno parte alla kermesse musicale.43 iartisti che prenderanno parte alle audizioni dal vivo chepreviste il 4 novembre a Roma. La Commissione musicale insieme al direttore artistico, Amadeus,già fatto una prima selezione, scegliendo tra 714 candidati. Chii 43 candidati in lizza per partecipare al festival diAll’appuntamento fissato tra qualche giorno parteciperanno 35 singoli e 8 gruppi. Si tratta di: Aisha, Alfa, Arms Around, Asteria, Bais, Big Mama, Calma, Capitolo Zero, Caterina, ...