San Giuliano Milanese | la Polizia Locale denuncia il pusher in bicicletta

Il Cittadino

Aveva 17 anni, era originaria diVito al Tagliamento (Pordenone), e da allora ogni tentativo di ...che ha collaborato con i parlamentari nel ruolo di consulente - spiega che con il collega...La strada collega la parte della frazione diFeliciano che è ad altezza del Lago con il ... emerge come dall'audizione del professorDi Bernardo, Gran Maestro del G. A. D. U. (Grande ... SAN GIULIANO Uno sfratto ogni mese, tante famiglie in difficoltà L’uomo è stato rintracciato grazie alla segnalazione di un residente. In tasca aveva denaro e cocaina Si muoveva per le vie della città in sella a una bicicletta consegnando dosi di droga ai suoi clie ...La piaga degli sfratti continua a pesare come un fardello sui cittadini più poveri di San Giuliano: in media una famiglia al mese deve lasciare la propria abitazione, a seguito di una procedura esecut ...