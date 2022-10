‘Salviamo la chiesa di San Nicola da Greci’ | Legambiente Avellino aderisce al flashmob

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGreci (Av) – Sabato prossimo 29 ottobre 2022 alle ore 11, davanti laalle spalle del teatro Gesualdo, il circoloorganizzerà unper chiedere alle istituzioni di salvare ladi Sandei Greci, monumento bizantino oggi in mano ai privati pronti a cederlo al demanio. “Si tratta del monumento più antico della città. È vergognoso che sia in quelle condizioni!”, dichiara il circolo cittadino sui social. In una scorsa nota poi, il Ministero della Cultura si era anche detto pronto a finanziare questo bene a patto che le amministrazioni pubbliche si interessassero al bene e lo acquisissero. Al momento però non sembra esserci stato alcun interessamento. “Ora c’è bisogno che le istituzioni si attivino”, conclude ...