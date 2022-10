La Gazzetta dello Sport

Il sindaco di Milano Giuseppetorna a parlare con ottimismo del nuovo impianto di San Siro: "C'è un percorso da fare, con buona probabilità lo stadio si farà". E ancora: "Stiamo procedendo con il dibattito pubblico che finirà ...Se Rafael Grossi, direttore generale dell'Aiea, dice a Ria Novosti di esserein merito ... a Mosca, dove si trova ladi ricevimento'. Chi è Vladimir Putin, l'uomo della guerra - guarda ... Sala: "Ottimista sul nuovo stadio, ma San Siro andrà abbattuto" Non solo San Siro insieme all’Inter, il Milan tiene aperte pure altre ipotesi per il nuovo stadio, anche senza i nerazzurri. Lo ha confermato il presidente rossonero Paolo Scaroni… Leggi ...E' ottimista, Ivan Gazidis, sul nuovo stadio di Milano. L'amministratore delegato del Milan ne ha parlato mercoledì in un'intervista a Espn, durante la quale ha detto tra l'altro di essere convinto ch ...