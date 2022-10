Roma | Lazio e Fiorentina al bivio Giovedì di coppe importante per le italiane

...di Prevenzione del Tribunale dinei confronti di un imprenditore dei rifiuti gia' coinvolto nell'inchiesta "Dark Side", una delle piu' importanti operazioni di criminalita' ambientale nel. ...Giovedì di coppe molto importante per le squadre italiane.in Europa League, Fiorentina in Conference . La prima a scendere in campo, alle 18:45, sarà laall'Olimpico contro i danesi del Midtjylland. Una gara molto importante per i ...ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, ...Oggi nel Lazio su 4.023 tamponi molecolari e 16.313 tamponi antigenici per un totale di 20.336 tamponi, si registrano 2.981 nuovi casi positivi (-298), sono 3 i decessi (-2), 618 i ricoverati (-11), 3 ...