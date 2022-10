Roma e Juventus tornano in campo | mercoledì giallorosse in Austria | il giorno dopo bianconere in casa col Lione

(Di giovedì 27 ottobre 2022)aver vinto le rispettive gare d’esordio contro Slavia Praga e Zurigo,inper il secondo impegno in UEFA Women’s Champions League. Prima trasferta per leche,aver agganciato il primo posto in Serie A TIM grazie al successo sul Como, volano in Austria per affrontarealle 18.45 (diretta DAZN) il St. Pölten, che nella prima giornata è stato battuto pesantemente dal Wolfsburg (4-0). Una grande occasione per la squadra di Alessandro Spugna che, in caso di vittoria, si presenterebbe a punteggio pieno al doppio scontro diretto a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre contro il Wolfsburg. Giovedì, sempre alle 18.45 (diretta DAZN), sarà il turno della, che nell’ultimo ...

Tuttosport

... tre vittorie su tre che portano la Lazio in vetta ma ancora in lotta, laseconda e sempre in ... Alle 18 c'è Lecce -, chissà se Allegri schiererà dall'inizio i due ragazzi che in ...Dopo aver vinto, lo scorso anno, la Conference League con la, l'Italia spera di alzare altri ... Con sette club ancora in corsa (lapotrebbe finire in Europa League), l'Italia spera che ... Sorteggio Europa League: la Juventus può incontrare Roma o Lazio Con il VAR oggi tutto questo non succederebbe. Invece 40 anni dopo la partita Juventus-Roma del 10 maggio 1981 siamo ancora qui a parlare del gol annullato di Turone, perché nemmeno il rigore su ...La Juventus vorrebbe assolutamente rinforzare la rosa nella prossima sessione di calciomercato e starebbe pensando di muoversi già nella sessione di gennaio. Come riportato da Nicolò Schira attraverso ...