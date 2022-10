Roma | Abraham | «É sempre bello fare gol»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tammyha parlato alla fine della partita contro l’Helsinki: «É stata una partita difficile, ma lo sapevamo» Tammyha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dellasull’Helsinki. Di seguito le sue parole «Égol, sono un attaccante a cui piace segnare ma negli ultimi tempi per me è stato complicato. Bisogna restare pazienti, quest’oggi finalmente mi sono fatto trovare al posto giusto al momento giusto. C’èun po’ di delusione quando non si segna, ma in queste situazioni è fondamentale mantenere la calma e continuare a dare una mano alla squadra». «É stata una partita difficile, ma lo sapevamo. Nel primo tempo non abbiamo iniziato particolarmente bene, poi siamo cresciuti col passare dei minuti: avremmo ...