Roma 1° Festival Rassegna di Teatro Popolare Romano Con “Core de Roma” la Compagnia Teatro Nuovo di Valmontone fa il pieno di riconoscimenti

...Radio di via Asiago a. " Data la qualità generale abbiamo deciso di alzare il numero dei partecipanti da 30 a 43 ", ha fatto sapere Amadeus , che in qualità di direttore artistico del...Le partecipazioni aldi Sanremo hanno senz'altro contribuito ad accrescere la popolarità ... a, si esibirà Mika: appuntamento al Palazzo dello Sport Vai alla FotogalleryNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Venerdì 28 ottobre 2022 per Linea d’Ombra Festival è il giorno numero sette della 27esima edizione. Tre gli ospiti per il ring (Daniele Vicari, Paolo Virzì ...