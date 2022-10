Roberto Benigni è grande come la Costituzione

I conti della famigliaUtile in calo e perdita in aumento per almeno due delle tre società che fanno capo ai coniugi, la Melampo Cinematografica controllata dache proprio oggi compie 70 anni e dalla moglie Nicoletta Braschi pariteticamente al 50% che invece detiene il 100% della Opera8. I veicoli sono entrambi basati a Roma e in particolare ...È un attore che ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema nostrano e in quello internazionale. Amato per un'impareggiabile verve comica e per essere un uomo di grande cultura. Oggicompie i suoi "primi" 70 anni e, nonostante l'età che avanza, non ha mai perso il suo spirito da eterno ragazzino . Una particolarità che è diventata una sorta di "marchio di fabbrica".C'è un toscano d'eccezione a cui fare gli auguri: oggi compie gli anni Roberto Benigni! L'attore toscano, noto in tutto il mondo soprattutto per il film 'La vita è bella', che gli ha portato due Oscar ...Col suo modo unico ed eclettico di fare comicità si è reso riconoscibile ad intere generazioni, 70 anni dell'ultimo artista "di culto".