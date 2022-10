RO ME-Museum Exhibition | l’evento nella capitale dal 16 al 18 novembre

Agenzia ANSA

RO. ME -, Fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali, celebra, dal 16 al 18 novembre, la quinta edizione presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. RO. ME -...Me", fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali, giunta alla sua quinta edizione, ideata e realizzata da Fiera Roma e ISI. Urb. Interamente organizzata in ... Torna Ro.Me Museum Exhibition, i musei come ecosistemi - ViaggiArt Un viaggio dentro i tanti luoghi di cultura della Capitale per approfondirne la conoscenza e rilanciarli dopo gli anni bui della pandemia, con l'opportunità di viverli nelle loro diversità in modo più ...Roma, 25 ott. (askanews) - RO.ME - Museum Exhibition, Fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali, celebra, dal 16 al 18 novembre, la quinta edizione presso la Biblioteca Nazionale ...