Rihanna è tornata E si riprende il red carpet

...molto e sono stata contenta di esserci andata - ha detto Gauff ai giornalisti una voltaall'... Di lei si dice che abbia una piccola ossessione per lo shopping online e che consideriuna ...Primadi Bootcamp giovedì sera su Sky per Rkomi e Fedez . I giudici di X Factor 2022 hanno ... 21enne bolognese di origini marocchine, con la sua delicata cover di 'Four Five Seconds'; ...Dopo un lungo periodo lontana dai riflettori per godersi la maternità, Rihanna ha sfilato sul tappeto rosso insieme ad A$AP Rocky sfoggiando un look mozzafiato ...Rihanna sta per tornare sulla scena musicale.Dopo settimane di speculazioni, la superstar del pop ha rivelato su Instagram di aver inciso un nuovo brano, intitolato «Lift Me Up», che sarà colonna sono ...