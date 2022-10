Rihanna | Beyoncé | J Lo | la rivincita delle sane e sante curve

Leggi su dilei

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Non è una novità dell’ultima ora, e nemmeno una notizia originale e nuova, visto che è da un po’ di tempo che questa piccola rivoluzione è in atto e ha preso fortemente piede tra le celeb. Ma mai come in questo momento, all’indomanisfilate della Moda (Parigi, Milano, New York), in cui abbiamo assistito ad un pericoloso ritorno del modello heroin-chic, con giovanissime moin passerella al limite dell’anoressia, fa piacere parlarne e ribadirlo: il ritornotra le dive Hollywoodiane, attrici, cantanti, influencer, la dice lunga su come per fortuna certe cose stiano cambiando. E forse sarebbe ora che anche stilisti e addetti al settore (Moda) ne prendessero atto., cantante e anche stilista, da diversi anni ambasciatrice anche ...