(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Le due prospettive presidenzialismo e parlamentarismo presentano ciascuna degli aspetti sia positivi che negativi, tutto dipende da come vengono attuate concretamente. Ho delle perplessità anche sulla proposta di Italia viva di un(cioè di un presidente del consiglio direttamente eletto dai cittadini – ndr), perché ad oggi si continua a rosicchiare e cambiare la Costituzione senza porsi tutti i problemi che questo comporta e senza seguire il metodo previsto dalla costituzione stessa per il suo cambiamento”. Così all’Adnkronos il presidente emerito della Corte costituzionale, Giovanni Maria, rispondendo sulle recenti dichiarazioni di Matteo Renzi e Giorgia Meloni sul tema, afferma: “Il presidenzialismo non consente più la presenza di una figura terza, estranea, imparziale ...

Adnkronos

Così all'Adnkronos il presidente emerito della Corte costituzionale, Giovanni Maria, rispondendo sulle recenti dichiarazioni di Matteo Renzi e Giorgia Meloni sul tema, afferma: 'Il presidenzialismo non consente più la presenza di una figura terza, estranea, imparziale che con ... Riforme, Flick: "Il sindaco d'Italia C'è incoerenza rispetto alle prerogative del Capo dello Stato" (Adnkronos) – “Le due prospettive presidenzialismo e parlamentarismo presentano ciascuna degli aspetti sia positivi che negativi, tutto dipende da come vengono attuate concretamente. Ho delle perpless ...Potrebbero saltare miliardi per le fonti rinnovabili, per la mobilità sostenibile e poi tanti piccoli progetti. Rivedere il Piano di aiuti europeo non è ...