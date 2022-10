“Ricch*one” | Elenoire Ferruzzi offende Alberto De Pisis | nuova ondata di indignazione verso la Vippona

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Se non lo sta facendo per essere squalificata a tutti i costi, c’è qualcosa che non mi torna in, ed a questo punto sarebbe il caso di fermare la sua permanenza nella Casa del GF Vip. Una cosa è certa: lanon ne sta uscendo affatto bene dalla sua esperienza nel reality... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.